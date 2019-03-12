Прокуратура помогла 145 работникам ООО «ДСП» в полном объёме получить зарплату

Прокуратура Кандалакши проверила соблюдение требований трудового законодательства в ООО «ДСП». Установлено, что на данном предприятии 145 работникам не в полном объёме выплачена заработная плата за январь 2019 года и не выплачена первая половина заработной платы за февраль. Задолженность перед работниками составляла более 3 млн рублей.

В целях восстановления нарушенных трудовых прав прокурором города в суд подано 145 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Все заявления прокурора удовлетворены, судебные приказы направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

По результатам проверки прокурор района внес директору ООО «ДСП» представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, в отношении ООО «ДСП» и должностного лица общества возбуждены дела об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ(невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В настоящее время благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объёме.