Прокуратура помогла отстоять законные права и интересы работника дошкольного образовательного учреждения

Прокуратурой г.Апатиты по обращению бывшего работника муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 49 г.Апатиты была проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации об оплате труда. В ходе её было установлено, что у МБДОУ № 49 образовалась задолженность невыплаченной компенсации за неиспользованный отпуск перед бывшим работником в размере 38511, 04 рубля.

Также, в связи с нарушением работодателем установленного срока окончательного расчёта с указанным работником в силу ст. 236 ТК РФ ему причитается соответствующая денежная компенсация, которая составила 2872, 28 рубля.

По результатам проведенной проверки прокуратурой города Апатиты заведующему МБДОУ № 49 г.Апатиты внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства Российской Федерации, которое в установленные сроки рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.