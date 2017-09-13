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Мурманская область. Арктика13.09.17 09:04

Прокуратура помогла получить зарплату сотрудникам режимного объекта

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы работникам ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России».

Установлена задолженность по выплате заработной платы перед 42 работниками в сумме более 300 тысяч рублей.

Прокуратурой приняты действенные меры к погашению задолженности по заработной плате: проведена работа с дебиторами: ООО УК «Вьюжный», подведомственными администрации ЗАТО Александровск и ЗАТО г.Заозёрск учреждениями и другими коммерческими организациями, в результате которой денежные средства поступили на счёт ФМБА.

Одновременно руководителю ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 120 ФМБА России» прокурором внесено представление об устранении нарушений закона. Вынесено два постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), в том числе в отношении юридического лица.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками за июль 2017 года погашена в полном объёме.

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