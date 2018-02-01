Прокуратура помогла работникам ООО «Морской специализированный порт «Витино» получить зарплату на общую сумму 20 млн рублей

В Мурманской области благодаря мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 20 млн рублей.

Установлено, что ООО «Морской специализированный порт «Витино» не осуществляет деятельность с 2014 года. Задолженность по заработной плате перед работниками составляет более 20 млн рублей.

По заявлениям прокурора города Кандалакша Мурманской области выдано 235 судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые были предъявлены в службу судебных приставов г.Кандалакша для принудительного исполнения.

Арест и реализация имущества должника службой судебных приставов находились под постоянным надзором прокуратуры города.

В настоящее время в результате реализации имущества должника по цене более 20 млн рублей в полном объёме погашена задолженность по заработной плате перед 153 работниками ООО «Морской специализированный порт «Витино».