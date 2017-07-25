Прокуратура помогла северянину получить полный расчёт после увольнения из МКУ «МЦ Алакуртти»

Прокуратурой города Кандалакши в ходе проведения проверки МКУ «МЦ Алакуртти» по обращению бывшего работника выявлены нарушения трудовых прав в части оплаты труда.

Проверочными мероприятиями установлено, что работнику, уволенному в связи с сокращением штата организации на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, признанному безработным, имеющему решения службы занятости населения о сохранении ему среднего месячного заработка за четвертый, пятый и шестой месяцы периоды трудоустройства, сохраняемый заработок начислен, но не выплачен.

По результатам проверки прокуратурой города в суд направлено исковое заявление о взыскании денежных средств с работодателя, которое рассмотрено и удовлетворено. В пользу работника взыскана и в полном объёме выплачена задолженность в размере 62 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении директора МКУ «МЦ Алакуртти» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которое направлено в Государственную инспекцию труда по Мурманской области.