Прокуратура понудила ООО «СтройИнвест» выплатить 58 работникам заработную плату в размере свыше 4 млн рублей

Прокуратура города Кировска Мурманской области провела проверку соблюдения трудового законодательства, во время которой было установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ ООО «СтройИнвест» не выплатила 58 работникам заработную плату в размере свыше 4 млн рублей.

Прокуратурой города в отношении генерального директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Кроме того, генеральному директору организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст. 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

Также установлено, что основным контрагентом ООО «СтройИнвест» является Кировский филиал акционерного общества «Апатит». В целях скорейшего устранения нарушенных трудовых прав граждан прокурором города Кировска направлена информация о сложившейся ситуации по выплате заработной плате в подрядной организации директору Кировского филиала АО «Апатит». Предприятию было предложено решить вопрос о принятии в кратчайшие сроки действенных мер, направленных на своевременное исполнение своих обязательств перед ООО «СтройИнвест» по оплате выполненной работы в целях произведения расчёта с работниками данной организации, в том числе и до наступления сроков по договору.

После рассмотрения информации прокуратуры города акционерным обществом «Апатит» принято решение о возможности произвести выплату по договорам подряда для скорейшего погашения задолженности по заработной плате.

В настоящее время после вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда в размере свыше 4,1 млн рублей перед 58 работниками организации погашена в полном объёме, их права восстановлены.