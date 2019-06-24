Прокуратура потребовала обеспечить безопасность горожан на улице Фестивальной областного центра

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка по информации ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску о несоответствии состояния автомобильной дороги по улице Фестивальной требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также Государственным стандартам в данной области. Установлено, что на участке автомобильной дороги по данной улице отсутствуют пешеходные ограждения, тротуар, а также стационарное электрическое освещение.

Отсутствие указанных элементов улично-дорожной сети не отвечает требованиям законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц – участников дорожного движения.

По результатам проверки, учитывая характер и степень выявленных нарушений прокуратурой округа в Первомайский районный суд города Мурманска направлено исковое заявление о возложении на комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обязанности в срок до 31 декабря 2020 года организовать и обеспечить на указанном участке автомобильной дороги в областном центре установку пешеходного ограждения, тротуара, стационарного электрического освещения.

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска заявленные исковые требования удовлетворены в полном объёме.