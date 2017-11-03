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Мурманская область. Арктика03.11.17 10:25

Прокуратура предостерегает гарантирующего поставщика электроэнергии от противозаконного отключения котельной в сп.Междуречье

Прокуратурой Кольского района проведена проверка по факту направления филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес МУП «Лавна» и ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» уведомления о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии на котельную, расположенную в сп.Междуречье, в связи с образованием задолженности за потребленную электроэнергию.

Установлено, что в случае введения указанных ограничений со стороны гарантирующего поставщика - АО «АтомЭнергоСбыт»со 2 ноября 2017 года будет прекращена подача отопления и горячего водоснабжения на объекты жилищного фонда, здравоохранения, образования и культуры МО сп.Междуречье Кольского района Мурманской области.

Учитывая климатические условия Мурманской области, прекращение подачи электроэнергии и, соответственно, тепловой энергии и горячей воды, в отопительный период, повлечёт нарушение прав граждан, исправно оплачивающих коммунальные платежи и имеющих право на получение тепла и горячей воды, а также вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в сельских и городских поселениях Кольского района.

Действия АО «АтомЭнергоСбыт» повлекут за собой нарушения требований постановления правительства РФ от 4.05.2012 года № 442 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», ст.16 закона РФ от 7.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» в части порядка ограничения потребительских гражданских прав, лишают потребителей законного права на использование электроэнергии и, кроме того, нарушают установленный ч.3 ст.55 Конституции РФ порядок ограничения гражданских прав. Учитывая изложенное, прокурором Кольского района директору филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

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