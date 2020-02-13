Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе

Прокуратурой Ловозерского района пресечено массовое нарушение прав жителей Ловозерского района на получение коммунальных услуг.

При осуществлении системного надзора за соблюдением прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, прокуратурой Ловозерского района было установлено, что филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» в МУП «Водоканал-Ревда» направлено уведомление о полном ограничении режима потребления электроэнергии по ранее заключенному договору. Свои действия поставщик электроэнергии мотивировал наличием задолженности за поставленную электроэнергию.

Вместе с тем прокуратурой района установлено, что указанные меры приведут к массовому нарушению прав жителей Ловозерского района на получение таких коммунальных услуг как холодное водоснабжение, водоотведение и обеспечение тепловой энергией.

В целях предотвращения нарушения прав граждан должностное лицо филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» предостережено прокурором Ловозерского района о недопустимости нарушений закона.