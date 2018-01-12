Прокуратура прикрыла «резиновую» квартиру

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований миграционного и иного законодательства, направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконной миграции. Во время её было установлено, что гражданин Б. является собственником жилого помещения, расположенного в Первомайском административном округе Мурманска. В указанной квартире зарегистрировано 9 иностранных граждан, которые фактически в жилом помещении не проживали.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что фактически заключенные договоры передачи в безвозмездное пользование жилого помещения, заключенные между собственником и иностранными гражданами, являются мнимыми сделками, поскольку заключены без намерения проживать в жилом помещении. Для создания видимости исполнения сделки указанные лица совершили фактические действия по подаче необходимых документов для регистрации.

Вместе с тем, уведомив органы регистрационного учёта о месте своего проживания, данные лица представили заведомо несоответствующие действительности сведения о месте своего жительства (пребывания), так как не имели намерения проживать по указанному адресу.

Прокуратурой в Первомайский районный суд города Мурманска направлено исковое заявление о признании сделок о предоставлении права пользования жилым помещением мнимыми и применении последствия недействительности сделок - прекращения права пользования жилым помещением иностранными гражданами.

Первомайским районным судом города Мурманска исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объёме.