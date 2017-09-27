Прокуратура просит суд обязать бывшего министра Макарову предоставить трудовую для внесения записи об увольнении в связи с утратой доверия

В Октябрьском районном суде Мурманска прошли предварительные слушания по делу к губернатору Марине Ковтун об увольнении экс-министра природных ресурсов и экологии Заполярья Эльвиры Макаровой. Слушания прошли в отсутствие ответчика и соответчика.

26 сентября на предварительных слушаниях было установлено, что пока исковое от прокуратуры стараниями «Почты России» шло в суд 25 дней (!), пишет sud51, в правительстве Мурманской области требования прокуратуры уже исполнили, а именно, издали приказ об увольнении по дискредитирующей статье. Однако, внести соответствующую запись в трудовую книжку бывшего министра не удалось. По словам представителей губернатора в суде, выйти на связь с Эльвирой Макаровой не удаётся, как и ознакомить её с новым приказом.

В результате прокуратура изменила характер требований. На заседании, которое состоится 24 октября, надзорное ведомство будет требовать от Эльвиры Макаровой предоставить трудовую для внесения новой записи.

Напомним, прокуратура ранее обратилась с исковым заявлением к губернатору региона с тем, чтобы министр Макарова была уволена не по собственному желанию, не выходя из больничного, как это было сделано, а с формулировкой «в связи с утратой доверия» по решению комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Мурманской области.