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Мурманская область. Арктика11.10.17 09:14

Прокуратура провела проверку по фактам самовольных уходов подростков из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

По поручению прокуратуры Мурманской области прокуратурой города Апатиты проведена проверка по фактам самовольных уходов подростков из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Установлено, что трое несовершеннолетних, проживающие в государственном областном бюджетном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Апатитский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева» совершили самовольный уход из учреждения.

Несмотря на то, что подростки в установленное время в учреждение не вернулись, воспитатели информацию об уходах в органы внутренних дел своевременно не передали. Впоследствии все несовершеннолетние возвратились в учреждение. Позднее обращение в органы внутренних дел ставит в опасность жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также препятствует принятию своевременных мер, направленных на их розыск. Кроме того, прокуратурой установлено, что учреждением досуг одного из подростков надлежащим образом не организован, несовершеннолетний систематически пропускает школьные уроки.

По результатам проверки прокуратурой г. Апатиты внесено представление руководству учреждения и в отношении его директора возбуждено 2 административных производства по ст. ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.

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