Прокуратура проверила цеха «Хлебопека»

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Мурманской области проверка исполнения законодательства о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки в ОАО «Хлебопек».

Так, в нарушение требований Таможенного Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 установлено нарушение температурно-влажностного режима хранения муки на складе хранения пшеничной муки и ржаной муки.

Кроме того, в тестомесильном цехе на потолке имеются участки с частично облупившейся краской, что не исключает попадания частиц краски в тесто. В тесторазделочном цехе обнаружены сколы металлической плитки на полу, плитка не закреплена, что исключает качественное проведение мойки и дезинфекции пола в производственном помещении. На рабочем месте пекаря печи ФТЛ №3 обшивка ограждения (борта) транспортера, где производится выбивание готовой продукции из форм, находится в изношенном состоянии (рваное), что не исключает попадания частиц обшивки в готовую продукцию.

Прокуратурой округа в адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Акт прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре Ленинского административного округа.