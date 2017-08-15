Мурманская область. Арктика15.08.17 07:25
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения части потолочного покрытия
По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратура Первомайского округа г.Мурманска начала проверку по факту обрушения конструктивной части потолочного покрытия в двухэтажном жилом доме на улице Генералова, 24/9, о котором редакция «Арктик-ТВ» сообщало вечера.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. При наличии оснований по итогам проверки будут незамедлительно приняты меры реагирования.
Ход проверки находится на контроле прокуратуры.
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