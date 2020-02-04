Прокуратура рассказал управляющим компаниям, где висят сосульки

Прокуратурой Кольского района в январе 2020 года проведена проверка соблюдения жилищного законодательства по вопросу обеспечения безопасности жизни и здоровья в зимний период организациями, обслуживающими жилой фонд г.п. Мурмаши, гп. Молочный и гп. Кильдинстрой Кольского района.

Проведенным обследованием жилого фонда кровель и козырьков подъездов многоквартирных домов на данных территориях были выявлены факты наличия сосулек и снежных навесов на крышах многоквартирных домов, что создает угрозу жизни, здоровью лиц, проживающих в данных многоквартирных домах, а также оказавшихся в непосредственной близости от них.

По результатам проверки 29 января руководителям 12 управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд в вышеназванных муниципальных образованиях, внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.