Прокуратура региона борется с нарушениями требований федерального законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В 2019 году органами прокуратуры Мурманской области в суды общей юрисдикции предъявлено в порядке гражданского и административного судопроизводства 13 исков (заявлений, административных исков), связанных с нарушениями требований федерального законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Из них судом удовлетворены и прекращены дела ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 13 искам (заявлениям, административным искам).

Реализуя процессуальные полномочия, городские и районные прокуроры области обращались с исками в суды общей юрисдикции с требованиями устранить несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов.

Так, прокурором Ловозерского района в июне 2019 года в суд общей юрисдикции направлены в порядке статьи 45 ГПК РФ 5 исковых заявлений об обязании администрации муниципального образования гп.Ревда Ловозерского района организовать сбор и вывоз несанкционированной свалки мусора, которые судом рассмотрены и удовлетворены.

Аналогичные 2 исковых заявления прокурором Ковдорского района об обязании администрации муниципального образования Ковдорский район ликвидировать несанкционированные свалки направлены 21.06.2019 в суд общей юрисдикции. Судом иски прокурора удовлетворены в полном объёме.

Прокуратурой области в суды общей юрисдикции предъявлены и рассмотрены 2 административных иска, связанных с нарушениями требований законодательства в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Так, в ходе проведенной прокуратурой г. Североморска проверки выявлены факты размещения в Сети противоправной и запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информации, содержащей сведения о возможности размещения отходов в местах, не предназначенных для этих целей.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором города предъявлены в суд 2 административных исковых заявления о признании вышеуказанных информаций, размещенных в интернете, запрещенных к распространению в Российской Федерации, которые решениями суда удовлетворены в полном объёме.