Прокуратура Североморска выявила нарушения в деятельности управляющих организаций по содержанию придомовых территорий

Прокуратурой города Североморска проведена проверка соблюдения жилищного законодательства в деятельности управляющих компаний по управлению многоквартирными домами.

В ходе осмотра придомовых территорий ряда многоквартирных жилых домов в ЗАТО г. Североморск было установлено, что по указанным адресам имеются снежно-ледяные образования, отсутствует обработка противогололдными материалами, допущено образование колейности, допущены неровности спрессованного уплотненного снега, а также имеется значительный накат.

Невыполнение управляющими организациями работ по расчистке и удалению снежно-ледяных образований с придомовой территории многоквартирных домов свидетельствует о не соблюдении требований законодательства в указанной сфере и не обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания граждан.

В связи с изложенным, прокуратурой города в отношении ООО «УК «Корабельная», ООО «УК «Североморскгрупп» вынесены постановления о возбуждении производств об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».

Постановления с материалами проверки направлены для рассмотрения в административную комиссию ЗАТО г. Североморск.