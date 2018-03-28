Североморцы провели рекогносцировку маршрута арктической экспедиции на Новой ЗемлеРАМКИ ЗАКОНА: Мы живём в домах, которые взрываются! Кто за это отвечает?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.03.18 08:10

Прокуратура собирается активизировать работу в направлении соблюдения законности в сфере оплаты труда

27 марта в прокуратуре Мурманской области председательством прокурора области Василия Щербакова состоялось заседание коллегии, на котором обсуждены вопросы состояния законности в сфере оплаты труда. В работе коллегии приняли участие работники аппарата прокуратуры области, прокуроры городов, округов, районов и специализированных прокуратур.

Открывая коллегию, прокурор области отметил, что надзор за исполнением трудового законодательства в сфере своевременной и полной оплаты труда многие годы является приоритетным направлением надзорной деятельности и требует от прокуроров осуществления постоянного мониторинга состояния законности и интенсивной надзорной деятельности, направленной на недопущение и устранение нарушений прав работников.

По каждому факту образования задолженности незамедлительно принимаются меры реагирования.

С основными докладами выступили работники аппарата прокуратуры, после чего были заслушаны горрайпрокуроры.

Как прозвучало во время заседания, органами прокуратуры области за 2017 год выявлено 1716 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 175 представлений, 101 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 152 лица по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности, в суды предъявлено 503 исковых заявления. В порядке ст. 37 УПК РФ в следственные органы направлено 8 материалов, возбуждено 8 уголовных дел, объявлено 34 предостережения.

Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате порядка 187 млн рублей.

По итогам работы на 1 марта текущего года  выявлено 524 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 35 представлений, 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 21 лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности, в том числе 1 лицо дисквалифицировано по постановлению прокурора, в суды предъявлено 156 исковых заявлений.

В 2017 году возбуждено 22 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, в связи с невыплатой заработной платы на общую сумму 19,8 млн рублей, из них 8, по результатам рассмотрения постановлений прокуроров, вынесенных в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ. В 2018 году возбуждено 1 уголовное дело анализируемой категории.

Прокурор области потребовал обеспечить максимально последовательную и принципиальную позицию в обеспечении законности и защите свобод граждан, добиваясь реального устранения нарушений и восстановления нарушенных трудовых прав.

По итогам коллегии прокурор области Василий Щербаков определил ряд принципиальных задач, направленных на активизацию работы органов прокуратуры по данному направлению деятельности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 73 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
Комментарий к новости:Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
Комментарий к новости:Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов
Known
26.03.18 18:25
Я не говорю о смирении, я говорю об институтах власти, их формировании и ответственности. Сегодняшняя трагедия в Кемерово - тому подтверждение. Только она касается других ведомств. Кумовство и коррупц
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Международные новости». Информационная программа15:30«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики опять начали повышать цены на топливо-PRO ВалютуДоллар растёт в начале торгов-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРегиональная власть не снимает с себя контроль за процессом, но избавляется от некоторых госполномочий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика