Прокуратура собирается активизировать работу в направлении соблюдения законности в сфере оплаты труда

27 марта в прокуратуре Мурманской области председательством прокурора области Василия Щербакова состоялось заседание коллегии, на котором обсуждены вопросы состояния законности в сфере оплаты труда. В работе коллегии приняли участие работники аппарата прокуратуры области, прокуроры городов, округов, районов и специализированных прокуратур.

Открывая коллегию, прокурор области отметил, что надзор за исполнением трудового законодательства в сфере своевременной и полной оплаты труда многие годы является приоритетным направлением надзорной деятельности и требует от прокуроров осуществления постоянного мониторинга состояния законности и интенсивной надзорной деятельности, направленной на недопущение и устранение нарушений прав работников.

По каждому факту образования задолженности незамедлительно принимаются меры реагирования.

С основными докладами выступили работники аппарата прокуратуры, после чего были заслушаны горрайпрокуроры.

Как прозвучало во время заседания, органами прокуратуры области за 2017 год выявлено 1716 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 175 представлений, 101 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 152 лица по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности, в суды предъявлено 503 исковых заявления. В порядке ст. 37 УПК РФ в следственные органы направлено 8 материалов, возбуждено 8 уголовных дел, объявлено 34 предостережения.

Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате порядка 187 млн рублей.

По итогам работы на 1 марта текущего года выявлено 524 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 35 представлений, 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 21 лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности, в том числе 1 лицо дисквалифицировано по постановлению прокурора, в суды предъявлено 156 исковых заявлений.

В 2017 году возбуждено 22 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, в связи с невыплатой заработной платы на общую сумму 19,8 млн рублей, из них 8, по результатам рассмотрения постановлений прокуроров, вынесенных в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ. В 2018 году возбуждено 1 уголовное дело анализируемой категории.

Прокурор области потребовал обеспечить максимально последовательную и принципиальную позицию в обеспечении законности и защите свобод граждан, добиваясь реального устранения нарушений и восстановления нарушенных трудовых прав.

По итогам коллегии прокурор области Василий Щербаков определил ряд принципиальных задач, направленных на активизацию работы органов прокуратуры по данному направлению деятельности.