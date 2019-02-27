Прокуратура указывает главам муниципалитетов на дома, где висят опасные сосульки

Прокуратурой Кольского района при осуществлении надзорных полномочий в деятельности управляющей организацией ООО «Орион» выявлены нарушения жилищного законодательства, выразившиеся в скоплении снега, сосулек, наледи на крышах многоквартирных домов № 38 по просп. Защитников Заполярья; №№ 43 и 49 по просп. Советский в Коле, что создает угрозу жизни, здоровью лиц, проживающих в данных домах, а также лиц, оказавшихся в непосредственной близости от них.

По результатам проверки, прокуратурой района 19.02.2019 директору ООО «Орион» внесено представление с требованием принять меры по устранению допущенных нарушений рассматриваемого законодательства.

Кроме того, в анализируемом периоде, прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан в зимний период организациями, обслуживающими нежилой фонд на территории ЗАТО г. Заозёрск.

Проверка показала, что в деятельности МКУ «Аварийно-спасательная служба ЗАТО г. Заозерск», учредителем которого является администрация муниципального образования ЗАТО г. Заозерск имеются нарушения требований рассматриваемого законодательства, выразившиеся в скоплении снега, сосулек, наледи на крышах нежилых зданий по адресам: ЗАТО г. Заозерск, переулок Школьный, 1; а также по ул. Ленинского Комсомола, 18, что создает угрозу жизни, здоровью лиц, находящихся в указанных зданиях, а также лиц, оказавшихся в непосредственной близости от них.

По результатам проверки, 22 февраля рокуратурой района внесено представление и.о. главы администрации ЗАТО г. Заозёрск с требованием принять меры по устранению допущенных нарушений рассматриваемого законодательства.