Прокуратура установила, что слабый надзор в мурмашинской колонии привел к побегу осужденного
Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка по факту побега в мае
Проверкой установлено, что побег был совершен осужденным К. из помещения для проведения краткосрочных свиданий исправительного учреждения в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками дежурной смены ФКУ ИК-18.
По выявленным нарушениям закона прокуратурой врио начальника ФКУ ИК-18 внесено представление об устранении нарушений требований ст. 82 УИК РФ, которое находится на рассмотрении.
Кроме того, 14.05.2018 в отношении осужденного К. отделом дознания ОМВД России по Кольскому району Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).