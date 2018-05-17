Прокуратура установила, что слабый надзор в мурмашинской колонии привел к побегу осужденного

Мурманской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка по факту побега в мае 2018 года осужденного К., отбывающего наказание в участке колонии-поселения при ФКУ ИК-18. В результате проведенных розыскных мероприятий осужденный К. был задержан в Мурманске сотрудниками УФСИН России по Мурманской области и доставлен в исправительное учреждение.

Проверкой установлено, что побег был совершен осужденным К. из помещения для проведения краткосрочных свиданий исправительного учреждения в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками дежурной смены ФКУ ИК-18.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой врио начальника ФКУ ИК-18 внесено представление об устранении нарушений требований ст. 82 УИК РФ, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, 14.05.2018 в отношении осужденного К. отделом дознания ОМВД России по Кольскому району Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).