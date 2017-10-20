Прокуратура в Апатитах выявила многочисленные нарушения при организации похоронного дела и содержания общественных кладбищ

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения требований законодательства Российской Федерации о погребении и похоронном деле, по результатам которой выявлены многочисленные нарушения в деятельности администрации города Апатиты и муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства».

В силу ч.2 ст.25 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления. Согласно ст.44 Устава муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области организация ритуальных услуг, создание специализированной службы для организации услуг по погребению, обеспечение содержания мест захоронения относится к полномочиям администрации города Апатиты.

Установлено, что в нарушение требований пп. 2.7., 6.6., 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» на двух земельных участках, переданных в постоянное (бессрочное) пользование МКУ «УГХ» для организации размещения кладбища, отсутствует обваловка, на одном из них не предусмотрены и не оборудованы площадки для мусоросборников.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором города в Апатитский городской суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города Апатиты и МКУ «УГХ» обязанности устранить допущенные нарушения.

Кроме того, установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрацией города Апатиты не приняты меры по определению границ одного из земельных участков, занятых под общественное кладбище, и к оформлению в установленном порядке права собственности на 2 земельных участка данной категории.

По результатам проверки прокурором города в Апатитский городской суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию города Апатиты обязанности устранить данные нарушения.

В ходе проверки также установлено, что отдельные нормы административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление участка земли на территории кладбища для погребения умершего», утвержденного постановлением администрации города Апатиты от 05.10.2012 №1017, противоречат требованиям закона в части порядка внесудебного обжалования.

На противоречащий закону нормативный правовой акт прокурором города принесен протест.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.