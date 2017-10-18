Прокуратура в Мурманске выявила нарушение трудового законодательства в ООО «Компас бухгалтера»

Законодательством о противодействии коррупции установлены ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора.

Так, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Неисполнение работодателем обязанности, установленной нормативными документами, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В истекший период 2017 года в ходе проведенной проверки выявлены нарушения указанного законодательства. Установлено, что руководителем ООО «Компас бухгалтера» была принята на работу бывшая сотрудница аппарата Совета депутатов города Мурманска, должность которой входит в Перечень. В нарушение норм действующего законодательства сведения о трудоустройстве бывшего служащего в установленный законом срок в адрес Совета депутатов города не направлены.

По выявленным фактам 11.07.2017 прокуратурой округа в отношении ООО «Компас бухгалтера» и генерального директора юридического лица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по 19.29 КоАП РФ, которые в настоящее время рассмотрены, должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности.