Прожиточный минимум потяжелелВ Международный день йоги мурманчанки с помощью флэшмоба около Кольского залива призывали в Мурманск хорошую погоду
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.06.17 08:33

Прокуратура в очередной раз «воспитывает» филиал «КолАтомЭнергоСбыт»

Прокуратурой Терского района проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей поселка Умба Терского района коммунальной услугой по горячему водоснабжению.

Проверкой установлено, что филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» направил в управляющую компанию уведомления о планируемом введении ограничения режима потребления электроэнергии. Свои действия должностные лица филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» мотивировали проведением работы по взысканию задолженности, имеющейся у управляющей компании.

Однако такие действия могут привести к невозможности предоставления жителям поселка Умба Терского района коммунальной услуги в виде горячего водоснабжения и нарушению прав граждан.

Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами является административным правонарушением, предусмотренным статьей 7.23 КоАП РФ.

В целях предупреждения правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ, заместителем прокурора Терского района должностное лицо филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», принявшее решение о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии, предостережено о недопустимости нарушения закона.

Отметим, что региональный гарантированный поставщик электроэнергии - филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» - уже неоднократно отключал потребителей их услуг за долги, неоднократно предупреждался надзорными органами за недопущение таких случаев, но энергетики продолжают пользоваться «правом рубильника». Чтобы выбить долги, энергетики нарушают права и дисциплинированных потребителей тепло- и энергоресурсов. 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 474 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире11:05Специальный репортаж (12+)11:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:35«Тяжелый песок». Художественный сериал, 14 серия (16+)12:30«Последняя игра в куклы». Художественный фильм (12+)14:00«Хорошие новости». Информационная программа14:25Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области продолжается рост цен на бензинПрожиточный минимум потяжелел-PRO ВалютуКурс евро вырос на 35 копеек, доллара – почти на 15 копеекРубль пытается сегодня укрепиться-PRO ЭнергетикуС 1 июля в Мурманской области повысятся тарифы на теплоэнергию, однако на квартплате это отразится незначительноСпециалисты Колэнерго работают на высоте!-PRO ЖКХПрокуратура в очередной раз «воспитывает» филиал «КолАтомЭнергоСбыт»Плановые отключения в Мурманске на 23 июня-PRO Нефть и газНорвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом мореКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения