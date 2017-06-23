Прокуратура в очередной раз «воспитывает» филиал «КолАтомЭнергоСбыт»
Прокуратурой Терского района проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей поселка Умба Терского района коммунальной услугой по горячему водоснабжению.
Проверкой установлено, что филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» направил в управляющую компанию уведомления о планируемом введении ограничения режима потребления электроэнергии. Свои действия должностные лица филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» мотивировали проведением работы по взысканию задолженности, имеющейся у управляющей компании.
Однако такие действия могут привести к невозможности предоставления жителям поселка Умба Терского района коммунальной услуги в виде горячего водоснабжения и нарушению прав граждан.
Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами является административным правонарушением, предусмотренным статьей 7.23 КоАП РФ.
В целях предупреждения правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ, заместителем прокурора Терского района должностное лицо филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», принявшее решение о введении полного ограничения режима потребления электроэнергии, предостережено о недопустимости нарушения закона.
Отметим, что региональный гарантированный поставщик электроэнергии - филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» - уже неоднократно отключал потребителей их услуг за долги, неоднократно предупреждался надзорными органами за недопущение таких случаев, но энергетики продолжают пользоваться «правом рубильника». Чтобы выбить долги, энергетики нарушают права и дисциплинированных потребителей тепло- и энергоресурсов.