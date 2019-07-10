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Мурманская область. Арктика10.07.19 09:45

Прокуратура возбудила уголовное дел в отношении неустановленного лица (лиц) из-за пожара в Ловозерском лесничестве

По материалам прокурорской проверки по факту возникновения пожара в Ловозерском лесничестве возбуждено уголовное дело. На лесном участке, входящем в государственный лесной фонд Российской Федерации, расположенном в квартале 355 выдел 22 Ловозерского участкового лесничества ГОКУ «Ловозерское лесничество» 22 мая текущего года был  обнаружен пожар, возникший от неосторожного обращения с огнём.

Частью 1 статьи 261 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.

В силу п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» от 18.10.2012 № 21 под неосторожным обращением с огнем или иными источниками повышенной опасности применительно к части1 статьи 261 УК РФ понимается несоблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара (разведение и оставление непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы, оставление горюче-смазочных материалов, бросание горящих спичек, окурков и т.п.).

Исходя из площади лесного фонда РФ, пройденной огнём – 6,10 га, размер ущерба от лесного пожара составляет не менее 14417,29 рубля, что указывает на наличие в действиях неустановленного лица (лиц) признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 УК РФ.

По фактам выявленных нарушений законодательства Мурманским межрайонным природоохранным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы дознания направлено постановление и материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения материалов в отношении неустановленного лица (лиц) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ. Дознание по уголовному делу осуществляется Отделом надзорной деятельности г. Мончегорска и г. Оленегорска и Ловозерского района УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области.

 

 

 

 

 

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