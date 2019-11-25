Прокуратура встала на защиту прав 95-летней северянки

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка по обращению инвалида 1 группы, ветерана Великой Отечественной войны по вопросу нарушения жилищных прав.

Заявительницей указано, что управляющей организацией ООО «НАШ ДОМОУПРАВ» и организацией ООО «АСТРАСТРОЙ», осуществлявшей в летний период 2019 года строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, неоднократно допускались залития квартиры истца с кровли. В связи с этим в квартире заявителя было существенно повреждено покрытие потолка.

В ходе проверки доводы обращения подтвердились и было установлено, что ООО «НАШ ДОМОУПРАВ» нарушены требования закона о надлежащем содержании кровли многоквартирного дома в целях недопущения протечек кровли и условия договора управления многоквартирным домом.

Также установлено, что после передачи многоквартирного дома ООО «АСТРАСТРОЙ» по акту приемки-передачи объекта для производства строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в июле 2019 года также происходили неоднократные залития с кровли потолка в квартире.

95-летняя женщина обращался к ответчикам в связи с нарушением её жилищных прав, однако до настоящего времени ремонт потолка в квартире не произведён.

В силу возраста и состояния здоровья заявитель не может самостоятельно осуществить защиту своих прав.

По результатам проверки прокуратурой города Апатиты в Апатитский городской суд направлено исковое заявление в защиту интересов заявительницы о возложении на ООО «НАШ ДОМОУПРАВ» и ООО «АСТРАСТРОЙ» солидарной обязанности осуществить ремонт потолка в квартире заявителя.

Исковое заявление прокурора принято к производству, находится на рассмотрении в Апатитском городском суде.