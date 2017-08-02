Прокуратура вывела жителей Умбы из «энергоблокады»

Филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» 22 июня было введено полное ограничение режима потребления электроэнергии на котельных п.Умба, что привело к прекращению подачи горячей воды в значительное количество многоквартирных домов поселка.

С целью восстановления нарушенных прав граждан прокурором Терского района в суд направлено исковое заявление с требованиями признать действия АО «АтомЭнергоСбыт» по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии на котельные п.Умба Терского района незаконными и обязать возобновить подачу электроэнергии.

В настоящее время исковое заявление прокурора рассмотрено судом и удовлетворено в полном объеме.

В результате принятых прокуратурой района мер жителям 18 многоквартирных домов п.Умба возобновлена подача горячей воды.

С 27 июля возобновлена подача электроэнергии на котельные №№ 2 и 3, с 28 июля - на котельную № 1.