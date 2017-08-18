Прокуратура выявила 1027 преступлений, ранее известных сотрудникам правоохранительных органов, но не учтённых

За 7 месяцев 2017 года на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами Мурманской области выявлено 28030 нарушений (АППГ – 28527, - 1,7 %). Такие нарушения выявлялись при осуществлении надзора за производством следствия и дознания (7017), а также за приёмом, регистрацией и разрешением сообщений о преступлениях (21040). В связи с выявленными нарушениями законности прокуратурой принимались меры прокурорского реагирования.

Прокурорами внесено 299 представлений и информаций по выявленным нарушениям при учете, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (АППГ – 262, +14,1%), по результатам рассмотрения данных представлений привлечено 638 должностных лиц (АППГ – 537, +18,8%). По фактам выявленных нарушений при производстве следствия и дознания внесено 309 представлений и информаций (АППГ-259,+19,3%), по которым 322 должностных лица, в том числе руководителя, привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ-327, -1,5%).

По результатам проведенных проверок прокурорами за указанный период времени выявлено и поставлено на учёт 1027 преступлений, ранее известных сотрудникам правоохранительных органов, но по разным причинам не учтённых.