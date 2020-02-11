Прокуратура выявила двойной учёт рабочего времени в «Светофоре»

Прокуратура Ковдорского района провела проверку по обращениям бывших работников общества с ограниченной ответственностью «Торгсервис78» (магазин «Светофор») о нарушении их трудовых прав. Заявители указывали на то, что заработная плата им выплачивалась не полностью, сверхурочная работа и работа в выходные и праздничные дни не оплачивалась в соответствии с трудовым законодательством.

В ходе проверочных мероприятий в организации выявлены такие нарушения как факты двойного учёта рабочего времени, работы вне условий трудового договора, привлечения к дополнительному труду без соблюдения норм трудового законодательства.

По результатам проверки прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями в интересах бывших работников организации о взыскании недоначисленной заработной платы.

Исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены, с организации в пользу заявителей взысканы суммы от 122 до 179 тысяч рублей.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Ковдорского района.