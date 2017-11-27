Прокуратура выявила факт подделки протокола собрания собственников жилья при выборе управляющей организации

Прокуратурой Первомайского административного округа проведена проверка по обращению граждан, проживающих в многоквартирном доме № 42 по ул. Героев Рыбачьего в городе Мурманске, о возможном нарушении прав собственников при выборе управляющей организации ООО «Мурманское Управление жилищно-сервисным комплексом».

Опрошенные в ходе проведения проверки собственники жилых помещений, проживающие в многоквартирном доме 42 по ул. Героев Рыбачьего в Мурманске поясняли, что в проведении общего собрания собственников жилых помещений по выбору новой управляющей организации участия не принимали, подписи, проставленные в листах голосования им не принадлежат.

В ходе проведения проверки установлено, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 42 по ул. Героев Рыбачьего в г. Мурманске проведено с существенными нарушениями требований ЖК РФ.

Прокуратурой округа по результатам проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлен материал проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

23 ноября по результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).