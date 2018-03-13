На выборы подвезут на автобусахКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Право на капитальный ремонт
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Мурманская область. Арктика13.03.18 09:27

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Прокуратурой области установлены нарушения порядка формирования сводных краткосрочных планов реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД) на 2017-2019 годы. Так, по ряду домов в Мончегорске, Мурманске, Заполярном, пгт. Никель Печенгского района, Умба Терского района в соответствии с изменениями, внесёнными постановлением правительства Мурманской области от 7.12.2017 № 586-ПП в план 2017 года, период проведения ремонтных мероприятий вопреки требованиям ст. 168 ЖК РФ увеличен до 2019 года (с превышением 3-летнего периода).

По значительному количеству МКД за 2017-2018 годы выполнена только проектная документация, тогда как в ряде случаев значительный объём работ (замена инженерных коммуникаций, ремонт кровельного покрытия, фундамента и фасада), предусмотренный краткосрочным Планом 2016 года, не явился основанием для продления сроков их выполнения на следующие годы. Во многих муниципальных образованиях области установлены расхождения между краткосрочными планами и Программой по периоду проведения капитального ремонта общего имущества, выявлены несоответствия по видам работ.

Учитывая изложенное, первым заместителем прокурора области министру энергетики и ЖКХ внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится в настоящее время находится на рассмотрении.

В ходе проверки выявлялись нарушения качества и сроков выполнения работ, несвоевременности и достаточности мер, принимаемых заказчиками к подрядным организациям.

В Апатитах региональным оператором по организации капитального ремонта не приняты меры в отношении недобросовестного подрядчика ООО «ТрансСтройМонтаж», который вопреки условиям договора так и не приступил к выполнению работ по обследованию технического состояния и разработке разделов проектной документации для капитального ремонта общего имущества 2-х МКД. В связи с тем, что региональным оператором ненадлежащим образом организовано проведение капитального ремонта МКД в  Апатитах, прокурором города внесено представление генеральному директору НКО «Фонд капитального ремонтаобщего имущества многоквартирных домов Мурманской области» (НКО «ФКР МО»), которое рассмотрено и удовлетворено, необходимые документы подготовлены.

Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах направлено 2 представления в МКУ «ОКС ЗАТО Александровск» и главе администрации ЗАТО Александровск по факту непринятия надлежащих мер по контролю за своевременным и качественным исполнением работ по капитальному ремонту МКД подрядной организацией, а также мер по контролю за деятельностью организации, осуществляющей строительный контроль на территории города при осуществлении капитального ремонта МКД). Представления рассмотрены, удовлетворены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений законодательства.

Повышенное внимание прокуроров уделяется исполнению федерального законодательства в ходе капитального ремонта лифтового оборудования.

К примеру, в Оленегорске в рамках договора от 25.08.2017, заключённого между НКО «ФКР МО» и ООО «Элевейтинг» о ремонте и замене лифтового оборудования в семи МКД не позднее 20.12.2017, общество произвело работы по демонтажу и установке нового лифтового оборудования, однако из 12-ти единиц 21.12.2017 введены в эксплуатацию только 4 лифта в одном МКД. Представление прокурора города, внесённое генеральному директору ООО «Элевейтинг», находится на рассмотрении.

Нарушения тождественного характера выявлены также прокурором Первомайского округа г.Мурманска. Вопреки условиям договоров, ООО «Сантехстандарт» работы по капитальному ремонту лифтового оборудования в трёх МКД не завершены (срок оказания услуг по договору истёк 31.12.2017), вопрос о применении к подрядной организации штрафных санкций не решён. По представлению прокурора, внесённому и.о. генерального директора НКО «ФКР МО», работы завершены, в адрес подрядной организации направлена претензия.

Органами прокуратуры области выявлялись нарушения, связанные с утверждением краткосрочных планов реализации региональной программы.

В нарушение требований ст.ст. 167-168 ЖК РФ, ст.ст. 4, 5 закона № 1631-01-ЗМО краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в МКД  Оленегорска, утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 19.12.2016 № 560 (в ред. от 12.10.2017) не содержит сведений о планируемых показателях выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, расположенных на территории муниципального образования, а также об отнесении дома к объектам культурного наследия. На противоречащие нормы указанного выше постановления прокурором города принесён протест, по результатам рассмотрения которого нормативный правовой акт изменён.

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