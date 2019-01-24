Прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержании дорожного полотна автомобильных дорог муниципального значения

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Нордстрой», ответственного за содержание ряда муниципальных автомобильных дорог на территории города Мурманска, в том числе в осенне-зимний период.

В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения рассматриваемого законодательства, выразившиеся в несоответствии содержания дорожного полотна автомобильных дорог муниципального значения требованиям государственных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, нормам по содержанию автомобильных дорог.

Учитывая характер и степень выявленных нарушений, 18 января прокуратурой округа в отношении ООО «Нордстрой» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка Октябрьского судебного района города Мурманска.

Санкция указанной статьи предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей.

Помимо этого, в адрес руководителя ООО «Нордстрой» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которое находится в настоящий момент в стадии рассмотрения.