Прокуратура выявила многочисленные нарушения водного законодательства Российской Федерации

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой по поступившей из отдела водных ресурсов Двинско-Печорского БВУ информации была проведена проверка деятельности предприятий-водопользователей области, в результате которой выявлены многочисленные нарушения водного законодательства Российской Федерации. Проверкой установлено, что шесть предприятий области допустили грубые нарушения срока предоставления сведений, полученных в результате учёта объёмов сброса сточных вод и их качества, за I квартал 2017 года.

По выявленным фактам нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты природоохранной прокуратурой в отношении шести должностных лиц предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты).

Также проведённой проверкой установлено, что в нарушение требований Водного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» некоторыми предприятиями допускались превышения нормативов допустимых сбросов вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты, сброс сточных вод в отсутствие согласованных нормативов допустимых сбросов и без Разрешения на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный объект.

По указанным фактам природоохранной прокуратурой вынесено три постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и/или истощение).

Кроме того, в ходе проверки выявлен факт осуществления сброса сточных вод в водный объект – Святоносский залив Баренцева моря в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование.

За использование водного объекта без правоустанавливающих документов природоохранным прокурором в отношении должностного лица МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий).

Также постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.6 КоАП РФ, было вынесено природоохранным прокурором в отношении должностного лица Филиала №1 ОАО «Завод по термической обработке твёрдых бытовых отходов» за нарушение условий решения о предоставлении водного объекта в пользование, которое выразилось в несвоевременной разработке проекта реконструкции очистных сооружений на выпуске для сброса сточных вод в реку Роста.

В настоящее время все административные дела рассмотрены, виновные лица привлечены к ответственности. Постановления не вступили в законную силу.

Кроме того, по итогам проверки прокурором в суды Мурманской области направлено 2 исковых заявления с требованиями обязать указанные предприятия получить правоустанавливающие документы на легитимное пользование водными объектами.

Помимо этого, природоохранным прокурором в адрес руководителей предприятий внесено 2 представления об устранении выявленных нарушений закона.