Жизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваются«Здоровые зубки» - в Полярных Зорях появится специализированная детская стоматология
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.06.17 09:01

Прокуратура выявила многочисленные нарушения водного законодательства Российской Федерации

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой по поступившей из отдела водных ресурсов Двинско-Печорского БВУ информации была проведена проверка деятельности предприятий-водопользователей области, в результате которой выявлены многочисленные нарушения водного законодательства Российской Федерации. Проверкой установлено, что шесть предприятий области допустили грубые нарушения срока предоставления сведений, полученных в результате учёта объёмов сброса сточных вод и их качества, за I квартал 2017 года.

По выявленным фактам нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты природоохранной прокуратурой в отношении шести должностных лиц предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты).

Также проведённой проверкой установлено, что в нарушение требований Водного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» некоторыми предприятиями допускались превышения нормативов допустимых сбросов вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты, сброс сточных вод в отсутствие согласованных нормативов допустимых сбросов и без Разрешения на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный объект.

По указанным фактам природоохранной прокуратурой вынесено три постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и/или истощение).

Кроме того, в ходе проверки выявлен факт осуществления сброса сточных вод в водный объект – Святоносский залив Баренцева моря в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование.

За использование водного объекта без правоустанавливающих документов природоохранным прокурором в отношении должностного лица МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий).

Также постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.6 КоАП РФ, было вынесено природоохранным прокурором в отношении должностного лица Филиала №1 ОАО «Завод по термической обработке твёрдых бытовых отходов» за нарушение условий решения о предоставлении водного объекта в пользование, которое выразилось в несвоевременной разработке проекта реконструкции очистных сооружений на выпуске для сброса сточных вод в реку Роста.

В настоящее время все административные дела рассмотрены, виновные лица привлечены к ответственности. Постановления не вступили в законную силу.

Кроме того, по итогам проверки прокурором в суды Мурманской области направлено 2 исковых заявления с требованиями обязать указанные предприятия получить правоустанавливающие документы на легитимное пользование водными объектами.

Помимо этого, природоохранным прокурором в адрес руководителей предприятий внесено 2 представления об устранении выявленных нарушений закона.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 405 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире11:35«Тяжелый песок». Художественный сериал, 12 серия (16+)12:30«Бобер». Художественный фильм (16+)14:30Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЖизнь денег: прибыль банков растёт в разы, а вклады россиян практически не увеличиваютсяМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонт-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 62 копейки, евро - почти на 46 копеекРубль укрепляется на фоне роста предложений «чёрного золота»-PRO ЭнергетикуСпециалисты Колэнерго работают на высоте!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...-PRO ЖКХКоммунальные страдания: информационная система ЖКХ буксуетПлановые отключения в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения