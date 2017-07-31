Прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства об оплате труда, а также иных трудовых прав работников в ООО «Спорт-Лайн»

Прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска проведена проверка деятельности ООО «Спорт-Лайн», в ходе которой выявлены многочисленные нарушения законодательства об оплате труда, а также иных трудовых прав граждан.

Проверкой установлено, что в нарушение ч.1 ст.133.1 ТК РФ и соглашения, заключенного между правительством Мурманской области, Мурманским областным советом профессиональных союзов и региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области» на 2015 - 2017 годы, работодателем 1 работнику общества выплачивалась заработная плата ниже установленного соглашением. Кроме того, установлено, что локальные нормативные акты (положение об оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка работников ООО «Спорт-Лайн») не соответствуют требованиям трудового законодательства.

Так, в правилах отсутствуют сведения о продолжительности ежедневной работы. Также документ не содержит положений о порядке оформления прекращения трудового договора, в них отсутствуют положения о необходимости записи в трудовую книжку сведений о причинах увольнения.

В нарушение Трудового кодекса РФ в положении об оплате труда не установлен (отсутствует) порядок индексации заработной платы работников ООО «Спорт-Лайн».

По фактам выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес генерального директора внесено представление об устранении выявленных нарушений, локальные нормативные акты ООО «Спорт-Лайн» не соответствующие требованиям трудового законодательства опротестованы.

Кроме того, в отношении генерального директора ООО «Спорт-Лайн» возбуждены производства об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством), которые направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда Мурманской области.