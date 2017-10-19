Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе служб, оказывающих ритуальные услуги

Прокуратурой Первомайского административного округа Мурманска проведена проверка деятельности специализированных служб, оказывающих ритуальные услуги, по исполнению антикоррупционного законодательства.

Проверкой установлено, что в ООО «Пирамида» и ООО «Крит» не разработаны конкретные меры и мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие коррупции, должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и (или) иных правонарушений, не определены, что является нарушением ст.13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» и в дальнейшем может повлечь нарушения законодательства при реализации обществами целей и задач, предусмотренных уставом.

В деятельности АО «Бюро спецобсуживания» разработан локальный акт - антикоррупционная политика. Вместе с тем, он не соответствует требованиям коррупционного законодательства.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес директоров организаций внесены представления, а также опротестован несоответствующий действующему законодательству локальный акт.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.