Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации детских площадок в городе атомщиков

Прокуратурой города Полярные Зори в июне в соответствии с планом работы на первое полугодие 2017 года была проведена проверка соблюдения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых площадок на территории муниципального образования г.Полярные Зори. в деятельности ООО «Деловой центр» и филиал «Атом-ЖКХ.Полярные Зори» ООО «АтомТеплоСбыт».

По результатам проверки в деятельности ООО «Деловой центр» выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием территорий и оборудования детских площадок. Так, на площадках допускается эксплуатация покосившихся каруселей, качелей со сломанными элементами сидений, требующей обновления окраской оборудования и восстановления ударопоглощающего покрытия территории площадок. Практически все проверенные площадки не оборудованы табличками, содержащими наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя, год введения в эксплуатацию, обозначение оборудования, правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

По результатам проверки прокуратурой города в ООО «Деловой центр внесено представление. Нарушения в деятельности филиала «Атом-ЖКХ.Полярные Зори» ООО «АтомТеплоСбыт» не выявлены»