Прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска в порядке надзора на постоянной основе проводятся проверки исполнения требований действующего жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций по осуществлению своевременной и надлежащей зимней уборки придомовых территорий, очистки крыш и иных поверхностей от снега и наледи.

Прокуратурой округа по результатам проверки 22 ноября текущего года деятельности управляющих компаний ООО «МУЖСК», ООО УК «Мурманремстрой», ООО «СЕВЕРГРУПП», ООО «Алые паруса», ООО «Первая УК», ООО «Мурман – Сити», ООО «Мурманнедвижимость – Сервис», ООО «УК Техдом», ООО «УК МЕТИА», ООО «Мурманжилсервис» и ООО «Стандарт» выявлены нарушения жилищного законодательства в связи с непринятием надлежащих мер по очистке придомовых территорий, кровлей многоквартирных домов от снега и снежно-ледяных образований.

С целью устранения нарушений законодательства прокуратурой округа в адрес руководителей указанных управляющих организаций внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.