Прокуратура выявила нарушения жилищного законодательства в деятельности администрации Кольского района

Прокуратурой Кольского района в ходе проверки установлено, что администрацией Кольского района ненадлежащим образом выполнены обязанности по организации электроснабжения муниципального образования сп. Териберка при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2017/2018 гг.

Электроснабжение населения в Териберке осуществляется через объекты электросетевого хозяйства (трансформаторные подстанции, линии электропередач), часть которых находится в муниципальной собственности Кольского района и часть объектов в частной собственности ИП Шаташвили С.А.

Администрация муниципального образования Кольский район Мурманской области не получила в срок до 15 ноября этого года паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг. по причине отсутствия обслуживающего персонала объектов электросетевого хозяйства в сп.Териберка Кольского района, которые находятся на балансе МУП «Териберское управление жилищно-коммунальным комплексом», а также по причине отсутствия средств на их содержание и обслуживание.

Кроме того, администрация Кольского района не обратилась с заявлением в антимонопольный орган по вопросам предоставления доступа к услугам по передаче электрической энергии со стороны индивидуального предпринимателя.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Кольского района внесено представление в адрес администрации Кольского района.