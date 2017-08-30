Прокуратура выявила очередное нарушение трудовых прав наёмного работника

Прокуратурой г.Мончегорска проведена проверка соблюдения ООО «Компания-Тасмо» требований трудового законодательства. Поводом к её проведению послужило обращение работника общества о нарушении его трудовых прав.

Проверкой установлено, что вопреки требованиям ст.22, 136 ТК РФ заработная плата в дни, установленные трудовым договором и локальным правовым актом, регламентирующим порядок оплаты труда, работнику не выплачена.

Кроме того, проверка показала, что в нарушение требований ст.236 ТК РФ работнику не выплачена компенсация за задержку выплаты заработной платы.

В связи с выявленными нарушениями, в отношении ООО «Компания-Тасмо» прокурором города возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ - невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Также с целью устранения выявленных нарушений прокурором города в адрес компании внесено представление.