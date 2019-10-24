Прокуратура выявила управляющие компании, которые скрывают информацию о своей деятельности

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска осуществлен мониторинг официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами (www.dom.gosuslugi.ru) на предмет обеспечения управляющими организациями свободного доступа к информации, размещение которой, в силу действующего законодательства является обязательным.

Открытость деятельности управляющих компаний предполагает, что вся информация о данных компаниях должна быть доступной для всех заинтересованных лиц и структур, в том числе публиковаться в сети Интернет, данная мера призвана повысить эффективность государственного управления, снизить уровень коррупции и злоупотреблений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

При изучении официального сайта было установлено, что в нарушение требований законодательства ООО «УК «Евродом» информация о состоянии расчётов управляющей организации, товарищества, кооператива за содержание жилого помещения с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах в 2019 году не размещена. Аналогичные нарушения выявлены в ООО «Северный Альянс», ООО «Северный Город», ООО «Севергрупп», ООО «Наш общий дом», ООО «Рикдом», ООО «Стандарт».

По результатам проверки, 17 октября текущего года в адрес указанных организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.