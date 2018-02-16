Прокуратура выявила в ЧОПе «Охрана» нарушения требований законодательства РФ об оружии

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Охрана» в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации об оружии. Установлено, что охранным предприятием не соблюдаются установленный законодательством порядок учёта и хранения оружия и патронов, имеющихся у юридических лиц, а также требования к размещению оружия и оборудованию оружейных комнат.

Прокурором города в отношении должностного лица – генерального директора охранного предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему).

Руководителю охранного предприятия в целях устранения выявленных нарушений внесено представление.