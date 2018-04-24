Прокуратура выявила в Мурманске дороги с выбоинами и просадками
Прокуратурой округа в рамках надзора за соблюдением законодательства при использовании муниципального имущества проведена проверка состояния автомобильных дорог города Мурманска, находящихся в муниципальной собсвенности муницпиального образования город Мурманск, обслуживаемых Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» (далее – ММБУ «УДХ»).
В ходе проверки выявлены участки автомобильных дорог Мурманска, являющихся собственностью муницпального образования город Мурманск и находящихся в обслуживании ММБУ «УДХ», на которых имеются выбоины и просадки, размеры которых превышают установленные приведенным ГОСТ Р 50597-93.
По результатам проверки 16.04.2018 прокуратурой округа в ММБУ «УДХ» внесено представление об устранении нарушений.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры округа.