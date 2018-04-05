Прокуратура выявила в организациях Мончегорска задолженности по налогам и страховым взносам на сумму 249 тысяч рублей

Прокуратурой города Мончегорска в ходе мониторинга состояния законности в налоговой сфере выявлены нарушения налогового законодательства в деятельности поднадзорных организаций. Надзорным органом установлено, что не всеми организациями моногорода исполняется обязанность по своевременной и в полном объёме уплате налогов и страховых взносов.

Общий размер выявленной задолженности по налогам и страховым взносам составляет 249 тысяч рублей.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города внесено 2 представления.