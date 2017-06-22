Прокуратура заставила администрацию ЗАТО Александровск заняться дорогами

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства об автомобильных дорогах, дорожной деятельности, безопасности дорожного движения и транспортной безопасности в г.Снежногорске выявлены повреждения дорожного покрытия проезжей части и придомовой территории, которые в нарушение норм действующего законодательства администрацией ЗАТО Александровск не устраняются.

Указанные факты негативным образом влияют на безопасность дорожного движения и могут стать причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью, материального ущерба неопределенному кругу лиц.

По результатам проверки прокуратурой в адрес администрации ЗАТО Александровск внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, администрацией ЗАТО Александровск организовано обеспечение финансирования указанных работ и контроль за их выполнением.

Ямочный ремонт дорог будет произведён в июне-июле 2017 года. Участок дороги общего пользования местного значения в г.Снежногорске от ЦМСЧ № 120 до ул.Победы включён в план капитального ремонта и будет отремонтирован в летний период 2017 года. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций на дорогах ЗАТО Александровск, как временная мера, производится засыпка образовавшихся выбоин песчано-гравийной смесью.