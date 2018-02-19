Прокуратура заставила руководителя ООО «Северный ветер» выплатить заработную плату 33 работникам

Прокуратура Кольского района Мурманской области провела проверку соблюдения трудового законодательства. Во время её было установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ организация ООО «Северный ветер» не выплатила 33 работникам заработную плату в размере свыше 1,5 млн рублей.

Прокуратурой района в отношении директора организации и юридического лица ООО «Северный ветер» вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Государственной инспекцией труда в Мурманской области директор организации привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, юридическое лицо - в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время после вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объёме, их права восстановлены.