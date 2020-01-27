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Мурманская область. Арктика27.01.20 07:15

Прокуратура заставила руководство АО «Мурманский рыбокомбинат» погасить задолженность по заработной плате

Прокуратура Первомайского административного округа города Мурманска провела проверку соблюдения АО «Мурманский рыбокомбинат» требований трудового законодательства. Было установлено, что организация имеет задолженность по заработной плате на общую сумму более 1,4 млн рублей.

В целях восстановления трудовых прав работников прокуратурой округа приняты меры прокурорского реагирования, в адрес директора общества внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников общества восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена.

 

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