Прокуратура заставляет администрацию Кандалакши снести аварийный дом в Зеленоборском

Прокуратурой г.Кандалакши проведена проверка исполнения органами местного самоуправления федерального законодательства в области реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

В силу ст.2, ч.1 ст.14, ч.4 ст.15, ч.10 ст.32 Жилищного кодекса РФ органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе обеспечивают контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда.

В ходе проверки установлено, что постановлением администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района от 27.07.2012г. № 169 на основании заключений межведомственной комиссии многоквартирный дом № 19 по ул. Первомайская в п.Зеленоборский признан аварийными и подлежащими сносу.

Пунктом 3 постановления предусмотрено, что после расселения дома, необходимо принять меры по его сносу.

Из информации, представленной в прокуратуру города администрацией муниципального образования гп.Зеленоборский и МКУ «Отдел городского хозяйства» гп.Зеленоборский, лиц, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) либо проживающих в жилых помещениях, расположенных по адресу п.Зеленоборский, ул. Первомайская, 19, не имеется. Нанимателям жилых помещений предоставлены иные жилые помещения взамен аварийных.

Вместе с тем, работы по сносу указанного аварийного многоквартирного дома администрацией муниципального образования городское поселение Зеленоборский не проведены.

По результатам проведенной проверки прокурором города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление о сносе аварийного дома по адресу ул. Первомайская, 19 в п.Зеленоборский.