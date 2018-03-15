Прокуратура заставляет руководство Апатитско-Кировской центральной городской больницы восстановить работу резервного источника электроснабжения

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения требований законодательства при оказании медицинской помощи в деятельности Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная городская больница» (ГОБУЗ «АКЦГБ»), по результатам которой выявлены нарушения, связанные с обеспечением безопасности пребывания пациентов в медицинской организации.

Установлено, что в 2018 году резервный источник электроснабжения для обеспечения нужд лечебного корпуса в Апатитах и инфекционного отделения ГОБУЗ «АКЦГБ», находится в неисправном состоянии.

Отсутствие резервного источника энергоснабжения в случаях чрезвычайной ситуации может привести к неоказанию своевременной (экстренной) медицинской помощи, что, в свою очередь, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью пациентов медицинской организации. Кроме того, отсутствие резервного источника энергоснабжения влечет невозможность обеспечения бесперебойного энергоснабжения системы противопожарной защиты, не позволяет поддерживать нормальную работу медицинского оборудования в период аварийного отключения электроснабжения.

По результатам проверки в Апатитский городской суд направлено исковое заявление о возложении на медицинскую организацию обязанности обеспечить лечебный корпус в Апатитах и инфекционное отделение ГОБУЗ «АКЦГБ» автономным резервным источником электроснабжения.