Прокуратура заставляет устранять нарушения прав граждан на минимальный размер оплаты труда

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска были выявлены нарушения прав граждан на минимальный размер оплаты труда в деятельности ООО «Фрегат», ООО «Первомайский технический участок № 2» и ООО «Первомайская служба транспорта». В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа внесены представления данным компаниям.

Представления рассмотрены, нарушения закона устранены, привлечено к дисциплинарной ответственности 4 должностных лица организаций.

Кроме того, в отношении ООО «Фрегат», ООО «Первомайский технический участок № 2» и ООО «Первомайская служба транспорта» возбуждены 4 дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые рассмотрены, юридические лица признаны виновными, назначены наказания в виде административных штрафов.

Принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность в размере более 48 тысяч рублей перед 8 работниками организаций.