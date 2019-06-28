Прокуратуре г. Полярные Зори приходится «бодаться» с «КолАтомЭнергоСбыт», чтобы защитить права добросовестных потребителей услуг «гарантирующего» поставщика электроэнергии
Прокуратурой города Полярные Зори проведена проверка по факту намерения ввести с 25 июня текущего года режим полного ограничения потребления электроэнергии на котельной муниципального унитарного предприятия г. Полярные Зори «Энергия» п.Африканда.
Поводом для подобной инициативы послужило наличие задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии ресурсоснабжающей организации МУП «Энергия» поставляющей тепловую энергию для целей обеспечения коммунальными услугами потребителей, в том числе население.
Учитывая, что ограничение электроснабжения объектов топливно-энергетического комплекса приведёт к прекращению подачи горячего водоснабжения потребителям, включая добросовестных потребителей, исправно оплачивающих коммунальные услуги, прокурором города атомщиков объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства должностному лицу филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».
Прекращение поставки электроэнергии на котельную предотвращено, котельная работает в штатном режиме.