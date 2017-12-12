Прокуратуре Мурманской области приходится постоянно отстаивать интересы наёмных работников

Региональной прокуратурой на постоянной основе проводится работа по предъявлению исков (заявлений) в суды общей юрисдикции об устранении нарушений в сфере соблюдения конституционных прав граждан на оплату труда. Прокуратурой Мурманской области с января по декабрь текущего года с целью устранения выявленных нарушений трудового законодательства в суд общей юрисдикции направлено 502 иска (заявления) о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 18 млн 939 тысяч рублей.

Всего за отчётный период, с учётом предъявленных в 2016 году, судами рассмотрено и удовлетворено 454 иска (заявления) прокуроров указанной категории на общую сумму 21 млн 538 тысяч рублей.

Ввиду добровольного исполнения требований прокурора в истекшем периоде 2017 года прекращено производство по 14 искам на общую сумму 106 тысяч рублей.

По факту выявленной непогашенной задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «КОМЗ», МКУ «МЦ Алакуртти», ООО «Ресурс», ООО «КомСервис» и Автоколонны № 1443 прокурором г.Кандалакши в суд предъявлено 197 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 9 млн 2 тысячи рублей и в порядке статьи 45 ГПК РФ 3 исковых заявления к МКУ «МЦ Алакуртти» о взыскании сохраняемого заработка на период трудоустройства на общую сумму 188 тысяч рублей. Судом рассмотрено и удовлетворено 126 исков (заявлений) на общую сумму 6 млн 611 тысяч рублей.

Прокурором Ковдорского района также велась работа по погашению задолженности, образовавшейся перед работниками МУП «Ена». С этой целью прокурором района в истекшем периоде этого года в мировой суд направлено 39 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы на общую сумму 659 тысяч рублей, которые мировым судом рассмотрены и удовлетворены.

Из направленных прокурором г.Апатиты в декабре 2016 года – истекшем периоде 2017 года в суд общей юрисдикции 1 искового заявления о взыскании с ООО «Престиж-сервис» невыплаченной заработной платы в размере 57 тысяч рублей и 41 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате в пользу работников ООО «Тира-СП», МУП г.Апатиты «Проектный институт «Гражданпроект» на общую сумму 1 млн 605 тысяч рублей, судом рассмотрен и удовлетворен 41 иск (заявление) на общую сумму 1 млн 662 тысячи рублей.